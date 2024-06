Iberdrola recebe aprovação ambiental para parque eólico em Braga e Vila Real

A Iberdrola recebeu a aprovação ambiental final do Governo para a construção de um parque eólico, nos distritos de Braga e Vila Real, com uma potência de 274 megawatts (MW), foi anunciado este sábado.

"A Iberdrola obteve a aprovação ambiental final do Governo português para a construção do maior parque eólico do país. A empresa dá assim mais um passo na expansão em território nacional, impulsionando a transição para um modelo económico baseado na descarbonização através das energias renováveis e na independência face aos combustíveis fósseis", anunciou, em comunicado, a empresa.

Em causa está o segundo e último parecer ambiental favorável, denominado Decisão de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (DECAPE), para o projecto dos parques eólicos Tâmega Norte e Tâmega Sul.

O parque eólico, construído nos distritos de Braga e Vila Real, terá uma potência de 274 MW, o que equivale a um consumo de 128.000 habitações.

Este parque foi concebido para aproveitar o ponto de injecção na rede eléctrica já construído no Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET).

De acordo com a eléctrica, o próximo passo consiste na solicitação da licença de produção à Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

"A incorporação de energia eólica no sistema electroprodutor do Tâmega aumenta a sua contribuição de energia limpa, acessível e competitiva para o sistema eléctrico, garantido o fornecimento da quantidade máxima de energia verde autorizada, originalmente, para cada projecto, durante o maior tempo possível", apontou.

A empresa espera começar a obra em 2025. O SET conta com um investimento total de mais de 1500 milhões de euros e é composto pela Central Hidroeléctrica do Alto Tâmega, pela Central de Armazenamento por Bombagem de Gouvães e pela Central de Daivões.

Iberdrola apresentou um lucro de 2760 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 86% do que em idêntico período do ano anterior.