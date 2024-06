Lisboa e Bruxelas: Só com entendimentos é que Montenegro e Costa chegam lá

Embora já tenham passado cinco dias desde as eleições europeias, este é um dos temas que não podemos deixar de abordar hoje, mas já com uma visão mais distanciada. Com o resultado a mostrar uma proximidade tão grande entre o Partido Socialista e a Aliança Democrática, ninguém vai querer antecipar as eleições e o Governo pode afinal ter uma vida mais longa? E que efeito podem ter os resultados de domingo no curto/médio prazo da política nacional e até da governação?

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.