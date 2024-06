Estudantes de Arquitectura do Porto vencem concurso com projecto de parque na Finlândia

Três estudantes da Universidade do Porto venceram, esta semana, o 1.º lugar do concurso internacional de arquitectura Saint-Gobain com o projecto Sieni Park, um espaço verde pensado para a zona de Viikki, na Finlândia, que combina “estruturas antigas e novas” com “sustentabilidade, inovação e conforto”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

Na 19.ª edição do concurso, que se destina a estudantes de arquitectura, participaram mais de 224 universidades de 29 países, como a Polónia e a Coreia do Sul que ficaram em 2.º e 3.º lugar, respectivamente. Os alunos apresentaram projectos que procuram transformar a zona exterior de Viikki, onde está localizada a Universidade de Helsínquia.

De acordo com o comunicado, os vencedores foram anunciados entre os dias 10 e 12 de Junho. Portugal venceu pela primeira vez.

O Sieni Park “aposta na construção de um edifício residencial e na criação de um novo espaço urbano que pode ser usado pelos residentes e demais habitantes de Viikki”, revela ao P3 Francisco Peneda Ferreira, um dos estudantes responsáveis pelo projecto. Pedro Tiago Gaspar e João Pedro Henriques são os restantes elementos da equipa.

O desenho 3D, que está no site do concurso, mostra um parque que, através de zonas pedonais e linhas de metro, faz a ligação entre o apartamento novo e os já existentes, bem como com os locais de trabalho e o campus da universidade.

Este espaço urbano terá vários serviços, incluindo um café, uma livraria, zona para estacionar bicicletas e carros, parque infantil, campo de jogos e local para praticar desporto.

“Nunca tínhamos participado num concurso internacional e não tínhamos uma validação do que aprendemos na faculdade fora de Portugal. Saber que o que aprendemos consegue competir com o que se faz nos outros países é reconfortante”, destaca.

Foto João Pedro Henriques, Pedro Tiago Gaspar e Francisco Peneda Ferreira (da direita para a esquerda) DR

Segundo o documento, Sieni Park é um “projecto futurista, duradouro e de baixa energia”. Os alunos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) optaram por incluir painéis solares e uma cobertura relvada nos telhados dos edifícios que serão reconstruídos, combinando materiais antigos e novos.

"Em termos de planeamento urbano, detalhes arquitectónicos e qualidade geral, a solução é abrangente e de alto nível. A composição é inovadora e a estrutura em madeira é sofisticada. A integração do edifício antigo na arquitectura geral foi perfeita, e as soluções de sustentabilidade foram integradas na proposta desde o início, em vez de serem uma consideração posterior", lê-se no comunicado, que cita os jurados do Saint-Gobain.

No entanto, destaca Francisco Peneda Ferreira, o Sieni Park não será construído. Vai antes ser um dos projectos que vai servir de inspiração para um novo concurso de arquitectura, desta vez da Finlândia. Além do 1.º lugar, os três alunos da FAUP receberam um prémio monetário de 5 mil euros.