PSP alerta para alterações ao trânsito e estacionamento durante o Rock in Rio

O trânsito e estacionamento na zona do Parque Tejo, em Lisboa, vão sofrer alterações devido ao festival Rock in Rio, que se realiza este fim-de-semana e nos dias 22 e 23 de Junho, divulgou a PSP.

De acordo com a PSP, "será necessário o levantamento de estacionamento em várias artérias, junto ao Parque Tejo, das 08h00 do dia 14 até às 04h00 do dia 17 e das 08h00 do dia 21 até às 04h00 do dia 24".

Assim, não será possível estacionar na Via do Oriente, desde a Rua Chen He à Rua Capitão Cook; desde a Rua Capitão Cook até à Rotunda do Trancão e em todo o Parque sob o viaduto do IC2.

O mesmo acontece no Passeio Heróis do Mar (junto ao Colégio Pedro Arrupe, até à passadeira da rotunda) e no Passeio das Gaivotas (junto ao Passeio Heróis do Mar -- Parque exclusivo para motociclos); na Av. Dom João II (lado oposto ao Centro Comercial Vasco da Gama), entre a rotunda da Av. Do Índico e a Av. De Berlim -- Paragem exclusiva dos shutles e mobilidade reduzida e na Rua António Mega Ferreira, com acesso ao parque.

A PSP indica ainda que no Passeio do Tejo (passeio Heróis do Mar) existirá um terminal exclusivo para "Drop Off" e espera dos shutles de excursões gerais com dísticos para o festival.

Será ainda necessário o levantamento de estacionamento na Estrada Nacional (EN) 10 com a Rua Domingos José Morais (exceto moradores, comércio local e acesso profissional ao estaleiro de obra) e com a Rua Fábrica da Loiça de Sacavém (excepto moradores e acesso dos transportes públicos em direcção ao terminal temporário junto da estação Rua Fábrica da Loiça de Sacavém).

Nos dias de espectáculo, entre as 08h00 e as 03h00 existirão condicionamentos de trânsito na Via do Oriente com a Rua Professor Picard e com a Rua Chen He; no Passeio Heróis do Mar com a Rua Professor Picard e na Rua Domingos José Morais com a Rotunda do viaduto do IC2, onde o acesso será "autorizado apenas a veículos com dísticos ("shuttles", Carris, produção, residentes, lojistas, forças de segurança e Colégio Pedro Arrupe)", refere o comunicado.

Nos mesmos dias e horários, no Passeio Heróis do Mar com a Rua Príncipe do Mónaco (rotunda), o acesso será autorizado apenas a veículos com dísticos (livre trânsito, parques, mobilidade reduzida, motociclos e Junta de Freguesia).

Nos dias de espectáculos, das 12h00 às 03h00, as alterações estendem-se ao parque da Junta de Freguesia (Rua Professor Picard - exclusivo para excursões do Rock in Rio com dísticos); Av. Dom João II com a Av. De Berlim; Rua do Bojador (Hotel My Riad); Av. Dom João II com a Av. Aquilino Ribeiro Machado; Av. Dom João II com a Rotunda da Peregrinação e Av. Dom João II com a Rotunda da Expo Ford.

No comunicado, a PSP lembra que, em caso de sinistro grave, "serão garantidos corredores de emergência, prevendo a afectação de batedores, sempre que necessário", bem como será assegurada a regularização do trânsito nas principais vias de acesso ao Parque Tejo.

Os transportes públicos (Carris, CP e Metropolitano) têm previsto o alargamento horário de funcionamento, lembra ainda a PSP no comunicado, onde apela ao cumprimento das indicações e que não sejam deixados valores à vista no interior das viaturas.

De acordo com a organização, são esperadas cerca de 85.000 pessoas por dia no Rock in Rio, que vai decorrer pela primeira vez no Parque Tejo, na zona norte do Parque das Nações, que foi criado para receber eventos da Jornada Mundial da Juventude, em Agosto de 2023.

Esta será a 10.ª edição do festival em Portugal e o 20.º aniversário do Rock in Rio, estando a abertura das portas prevista para as 13h00 e o último espectáculo a terminar às 24:00 no palco Mundo.

Nos dias 15, 16 e 23, o recinto encerra às 01h00 e no dia 22 encerra às 02h00, pode ler-se num comunicado da PSP.