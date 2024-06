Verão na Lagoa do Fogo: não-residentes com acesso condicionado, autocarro shuttle retomado

O serviço de "shuttle" (assegurado por autocarro) de acesso ao Miradouro da Lagoa do Fogo, na ilha de São Miguel, nos Açores, retoma a sua actividade no sábado, anunciou o Governo Regional.

Segundo um comunicado do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), o serviço prolonga-se até ao dia 30 de Setembro e tem como objectivo "disciplinar o acesso de viaturas ao Miradouro da Lagoa do Fogo, que tem vindo a sofrer um aumento muito significativo devido ao incremento do fluxo de turistas".

O serviço de "shuttle", iniciado em 2023 pelo Governo dos Açores, através da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infra-estruturas, é gratuito para os residentes na região.

No ano passado foram cerca de 50 mil as pessoas que utilizaram esta valência para visitar a lagoa do Fogo.

"Com este serviço criámos melhores condições do espaço para uma experiência muito mais tranquila. Houve diminuição do tráfego automóvel na estrada e até mesmo da utilização dos parques de estacionamento nos miradouros", realçou a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infra-estruturas, Berta Cabral, citada na nota.

A governante reconhece que o número de utilizadores verificado em 2023 "demonstra o sucesso da medida e a adequação da solução para ordenar os fluxos turísticos e disciplinar a visitação de uma das mais emblemáticas atracções dos Açores".

"Um serviço desta natureza tem a finalidade de responder ao desenvolvimento do sector do turismo, respeitando um dos nossos maiores activos naturais", acrescentou Berta Cabral.

Entre sábado e o dia 30 de Setembro, com a entrada em funcionamento do "shuttle", a circulação na estrada que liga a Caldeira Velha (Ribeira Grande) à Casa da Água (Lagoa) será condicionada a não-residentes e aos veículos em geral. A excepção vai para empresas de animação turística, agências de viagens, táxis e residentes.

Foto paulo ricca

O percurso integrado neste serviço, que funciona todos os dias, das 9h às 19h locais, incluindo feriados, contempla 14 quilómetros (entre os estacionamentos da Caldeira Velha e da Casa da Água).

"Este ano, procedeu-se a um reajustamento para garantir maior frequência de viagens e reduzir o tempo de espera", lê-se na nota da Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infra-estruturas dos Açores.

De acordo com a fonte, "serão quatro os autocarros a servir as linhas Vermelha e Verde e cinco os pontos de paragem turística, sendo que os passageiros com o mesmo bilhete podem decidir fazer um ou ambos os itinerários, sair do autocarro numa das paragens e retomar o percurso quando o desejarem".

Foto Os autocarros ao serviço da Lagoa do Fogo dr

A linha Vermelha tem início na Caldeira Velha (Ribeira Grande), passa pelo Miradouro da Bela Vista, Pico da Barrosa e Miradouro da Lagoa do Fogo, e inclui regresso à Caldeira Velha, enquanto a linha Verde começa na Casa da Água (Lagoa), passa pelo Pico da Barrosa e Miradouro da Lagoa do Fogo, e termina na Casa da Água.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, os turistas que viajam individualmente ou em grupo de forma autónoma devem deixar as respectivas viaturas nos parques de estacionamento da Caldeira Velha ou da Casa da Água, podendo a partir daí utilizar o "shuttle".

Os bilhetes para o transporte, com um custo de cinco euros para não-residentes a partir dos 6 anos, podem ser adquiridos online e nos empreendimentos turísticos de São Miguel que aderirem ao respectivo sistema de venda.