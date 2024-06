Euro 2024: veja aqui o calendário dos jogos da fase de grupos e onde serão transmitidos

O PÚBLICO partilha com os seus leitores o calendário do Euro 2024, para ter sempre à mão o mapa dos jogos e a sua transmissão.

A bola começa a rolar pelas 20h desta sexta-feira com o primeiro jogo do Euro 2024 entre a Alemanha e a Escócia. Será transmitido pela RTP. Durante um mês, a Alemanha será o centro da romaria do futebol de selecções.

São esperados 2,7 milhões de adeptos nos estádios ao longo do próximo mês, a que se somam 12 milhões espalhados pelas fan zones das 10 cidades-anfitriãs.

No grupo A estão a Alemanha, a Escócia, a Hungria e a Suíça, no B a Espanha, a Croácia e a Albânia, o C inclui a Eslovénia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra e o grupo D conta com a Polónia, Países Baixos, Áustria e a França. Já no E temos a Bélgica, Eslováquia, Roménia e Ucrânia e no grupo F está a Turquia, a Geórgia, Portugal e a República Checa.

