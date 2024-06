Euro 2024: a Alemanha convidou o futebol para esbater diferenças

Para as demais selecções, este torneio é uma chamada para a glória. Para o país-anfitrião, é mais do que isso: num clima de tensão social e desconfiança, a Alemanha quer arrebatar os mais cépticos.

Se a transição de um Campeonato da Europa de futebol para outro fosse uma estafeta, Munique vestiria este ano a pele de testemunho. A capital da Baviera é a única cidade resistente do Euro itinerante de 2021 e a rampa de lançamento para a versão 2024 de um torneio que regressa ao formato original. Durante um mês, a Alemanha será o centro da romaria do futebol de selecções, mesmo que boa parte do país encare a empreitada com desconfiança ou indiferença. Contra a vontade de uns e para gáudio de outros, a partir das 20h (RTP), a bola começa a rolar e há duas dúzias de sonhos que rolam com ela. Uns mais verosímeis que outros.