Lena d’Água está de volta às canções com Pop Toma, de Pedro da Silva Martins

Dois meses passados sobre O que fomos e o que somos, apresentada como “uma canção sobre amor e esperança”, Lena d’Água volta aos inéditos com Pop Toma, uma canção embebida em ironia estival também da autoria de Pedro da Silva Martins. É o segundo tema a ser divulgado daquele que será o seu novo álbum de originais, sucessor do aclamado Desalmadamente, de 2018. Tal como sucedeu com O que fomos e o que somos, é Cristina Viana quem volta a animar esta canção em videoclipe. Diz a letra: Queres o discurso vazio / Que não levante má onda/ Queres o sujeito passivo/ Que não seja impulsivo/ E não te peça contas/ Queres a história de vida,/ a desgraça, o exemplo/ A curta biografia/ É melhor morrer nova/ Do que velha e louca / Lembra-te sempre da outra.” Mas afinal, quem é, ou o que é, esta outra, a que se responde “Queres pop, toma”? No texto que anuncia o lançamento, Pedro da Silva Martins explica: “Na linha de montagem da indústria musical, temos muita dificuldade em lembrar-nos da “outra”, uma vez que a ‘outra seguinte’ já se perfila (de ‘corpo fit’ e com a ‘roupa da moda’) numa playlist de rádio com mais uma canção ‘orelhuda’, vazia de conteúdo e igual a tantas ‘outras’ canções formatadas para esse fim. Numa sociedade em que todos os ‘outros’, depois dos seus escassos e esmifrados minutos de fama, são simplesmente descartados e condenados ao esquecimento, a Lena d’Água tem toda a propriedade para dizer: ‘queres pop, toma!’”.

Neste novo single, Lena d’Água (voz) gravou com Pedro Silva Martins e Luís J. Martins (guitarras e coros), Nuno Prata (baixo e coros), Miguel Ferreira (teclados e coros), Sérgio Nascimento (bateria, percussão e coros) e Cat Falcão e Marta Falcão (coros). Um grupo que, com ligeiras alterações, é quase a mesma banda que a acompanha agora ao vivo: Nuno Prata, Pedro da Silva Martins, Luís Martins, Sérgio Nascimento, Cat Falcão e Vicente Santos.