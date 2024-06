Requalificação da aldeia histórica do Piódão vence prémio ibérico de arquitectura FAD

Projecto dos arquitectos João Branco e Paula del Rio, que já recebera uma distinção do prémio europeu Mies van der Rohe, incidiu no posto de Turismo e na praça central da aldeia.

O projecto de requalificação da praça central e do posto de Turismo do Piódão, no concelho de Arganil, dos arquitectos João Branco e Paula del Rio, venceu o prémio ibérico FAD (Fomento de las Artes y del Diseño), na categoria Cidade e Paisagem.

"Ficamos muito orgulhosos e satisfeitos com esta nova distinção internacional", salientou esta sexta-feira o presidente da Câmara Municipal de Arganil, no distrito de Coimbra, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Luís Paulo Costa, trata-se do principal prémio de arquitectura ibérica, "o que atesta a qualidade e a relevância da obra, não só pelo impacto muito positivo que tem na vida das pessoas, mas também pelo seu contributo como boa prática arquitectónica".

As intervenções concretizadas na aldeia histórica do Piódão foram inauguradas em Novembro de 2022 e envolveram um investimento do município de Arganil de cerca de 930 mil euros, financiado em 400 mil euros pelo Turismo de Portugal, no âmbito do Programa Valorizar.

O projecto dos arquitectos Paula del Rio e João Branco, do atelier Branco del Rio, em Coimbra, permitiu devolver o espaço da praça central do Piódão às pessoas, convertendo-a no lugar de encontro da aldeia e favorecendo a troca e o convívio social.

Para o presidente da Câmara de Arganil, a obra realizada no Piódão "é um excelente exemplo de como a arquitectura simples e totalmente enquadrada com o lugar e com as técnicas tradicionais pode fazer a diferença e tornar-se uma referência internacional".

O município sublinhou ainda que o júri dos prémios FAD destacou a forma como "a complexidade formal do largo foi resolvida com a introdução de um espaço circular de xisto e ardósia sem inclinações nem passeios, que funciona como "ponto de encontro" dos habitantes da aldeia".

"A intervenção discreta não faz distinção entre o novo e o antigo nesta praça, anteriormente ocupada por automóveis, e que serve de entrada principal da aldeia", lê-se no comunicado da Câmara.

De acordo com a autarquia, para a conquista deste galardão, que é dos mais antigos e prestigiados do sector, contribuiu também o facto de a obra surgir como um modelo de combate ao esquecimento e despovoamento das aldeias do interior.

Os prémios FAD de Arquitectura são promovidos desde 1958 e distinguem anualmente as melhores obras de arquitectura concretizadas em Portugal e Espanha.

Em Maio, este mesmo projecto já recebera uma distinção, na categoria de Arquitectos Emergentes, do Prémio Europeu de Arquitectura Contemporânea Mies van der Rohe, atribuído desde 2001 para celebrar a excelência de obras arquitectónicas construídas na Europa, sendo co-organizado pela Comissão Europeia e pela Fundação Mies van der Rohe, sediada em Barcelona, Espanha.