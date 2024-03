A arquitectura invisível que dá vida nova à aldeia histórica do Piódão

No início do século XX, por iniciativa do cónego Manuel Fernandes Nogueira (1861-1944), que então pastoreava a aldeia, a população do Piódão mobilizou-se para ir a duas terras nas bordas da serra do Açor – Vide e Nossa Senhora das Preces – para carregar a pé areia, cal e outros materiais necessários com o objectivo de pintar de branco e ornar de azul a igreja matriz da terra. “As três centenas de pessoas que aqui viviam há cem anos não valorizavam as construções de xisto, que era o material que tinham à mão. Antes, achavam-no um sinal de pobreza”, conta ao PÚBLICO o presidente da junta de Piódão, José da Conceição Lopes, a justificar essa decisão de “trazer às costas, durante vários quilómetros, os materiais necessários para pôr a igreja toda branquinha, toda alegre, a destacar-se do casario cinzento”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt