Socos e um deputado a sair de cadeira de rodas do Parlamento italiano

A câmara baixa do Parlamento italiano foi palco de cenas de violência entre deputados, esta quarta-feira, na sequência da discussão de um controverso projecto de lei do Governo sobre a reorganização administrativa das regiões italianas, que a oposição diz colocar em causa a sua autonomia.

O incidente começou quando o deputado Leonardo Donno, do Movimento 5 Estrelas, tentou tapar o rosto do ministro italiano dos Assuntos Regionais e Autonómicos, Roberto Calderoli, com a bandeira nacional. O momento é visível num vídeo partilhado nas redes sociais por Giuseppe Conte, presidente do partido de Donno.

Em poucos segundos, e apesar da intervenção de seguranças do Parlamento, vários deputados da Liga e dos Irmãos de Itália, o partido da primeira-ministra Giorgia Meloni, partiram na direcção de Donno, tentando agredi-lo. O parlamentar acabou caído no chão e foi retirado de cadeira de rodas por socorristas.

"Para além de vários pontapés, fui alvo de um soco muito forte no esterno e caí porque não conseguia respirar", disse o deputado do Movimento 5 Estrelas à imprensa italiana.

De acordo com o jornal Corriere della Sera, a Mesa da Câmara dos Deputados suspendeu 11 parlamentares durante quinze dias na sequência deste incidente. Entre os deputados sancionados está Igor Iezzi, da Liga, apontado como autor da agressão a Donno. Iezzi, no entanto, nega a acusação.