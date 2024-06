Convites para treino da selecção na Alemanha vendidos a centenas de euros. FPF apresenta queixa

A poucos dias do primeiro jogo no Euro 2024, Portugal estreia-se em terras germânicas, na manhã desta sexta-feira, com um treino no estádio do FC Gutersloh. O momento será seguramente de festa e euforia, mas a distribuição dos convites gratuitos tem provocado polémica na pequena cidade alemã. As cerca de 8200 entradas disponibilizadas para o evento foram alocadas em poucos minutos, com a procura a ultrapassar largamente a oferta. Com uma forte comunidade portuguesa no país anfitrião da competição, muitos dos bilhetes terão sido entregues a alemães, com queixas de responsáveis locais. Além disso, com o aproximar do tão cobiçado treino, os convites gratuitos têm sido colocados à venda por centenas de euros – com uma publicação entretanto apagada a pedir mil euros pelo ingresso.

Alertada para esta situação, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou na passada semana uma queixa contra a venda ilegal de convites para o treino de selecção. “A FPF denunciou a existência de vários sites que estão a vender ingressos para aquela sessão de trabalho, cuja organização é da competência da UEFA com o Comité local, e para a qual a entrada se faz por convite sem a cobrança de qualquer valor monetário”, adiantou fonte federativa, citada pela agência Lusa.

Mas o mal-estar estende-se principalmente à comunidade “lusa”: dos mais de oito mil ingressos, apenas cerca de 350 foram cedidos a sócios da associação portuguesa de Gutersloh, de acordo com Júlio Romano, responsável pelo grupo.

“Se eles não mos deram, não posso inventar. Deram aqueles [bilhetes] para os associados da associação, fiquei contente. Tentei lutar mais, mas ‘cortaram-me as pernas’, não posso fazer mais nada” referiu o responsável, em declarações à SIC Notícias. O PÚBLICO tentou contactar a associação de Gutersloh, mas sem sucesso. O grupo recebeu cerca de 350 ingressos, suficientes para garantir a presença dos associados, mas aquém da procura sentida.

Questionada pelo PÚBLICO sobre estas declarações, fonte da FPF aponta novamente para a UEFA e para o comité local, responsáveis pela organização do evento. A Federação é apenas responsável pela distribuição dos ingressos a partir do Portugal+, o portal de fãs da selecção nacional.

Os jogadores da selecção nacional viajam esta quinta-feira para a Alemanha, depois de realizarem durante a manhã o último treino em Portugal. A Selecção Nacional chega a Marienfeld, local onde irá estar hospedada durante o Euro 2024, pelas 20h30 locais (19h30 em Lisboa).

Portugal integra o grupo F e estreia-se na competição na próxima terça-feira, dia 18 de Junho, frente à Chéquia. O jogo de estreia realiza-se às 20h e terá transmissão na SIC. A selecção nacional partilha ainda grupo com Turquia e Geórgia, sendo apontada como uma das equipas favoritas à vitória na competição.