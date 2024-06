Euro 2024: vamos ter surpresas a meio-campo e somos favoritos

Neste episódio ouvimos Nuno Sousa, editor do Desporto do Público, que faz os seus prognósticos e garante que Portugal é um dos candidatos à vitória nesta competição.

A selecção portuguesa apurou-se para este europeu com toda a tranquilidade, evitando o desespero de outros apuramentos, mas teve um comportamento mais inconstante nos jogos de preparação, que servem para que os treinadores experimentem outras soluções. O que não deveria ser um drama. Mas é, às vezes.

O que acontece quando falamos da selecção nacional de futebol é que oscilamos sempre entre a confiança e a desconfiança total. Não há meio-termo. A vitória sobre a Irlanda pode contribuir para restaurar essa confiança, que o mínimo desaire corrói.

O europeu que começa amanhã na Alemanha deverá ser o último de Cristiano Ronaldo e aquele em que Bruno Fernandes e Bernardo Silva serão as principais estrelas da selecção.

Todavia, nesta equipa de talento único é bem possível que outros jogadores se destaquem de forma evidente. Quem? Só lhe posso dizer que eles estarão no meio-campo.

Para saber mais, ouça este episódio do P24. Nuno Sousa, editor do Desporto do Público, faz os seus prognósticos na altura certa e garante que Portugal é um dos candidatos à vitória nesta competição.

