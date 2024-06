Ronaldo estreou-se em Europeus há 20 anos. Uma história de recordes

Num dia, assinalou o seu 130.º golo com a camisola da selecção nacional de futebol. No outro, celebra 20 anos da sua estreia em Campeonatos da Europa. Assim tem sido a semana de Cristiano Ronaldo.

Desde que se estreou na competição europeia, a 12 de Junho de 2004, o internacional português tem acumulado diversos recordes. E ao jogar na edição de 2024 pode quebrar mais alguns ou, pelo menos, aumentar a diferença naqueles que já detém.

Por presença

Em 2020, o capitão da selecção lusa tornou-se o único a jogar em cinco fases finais de Europeus. Este ano, mal coloque os pés no relvado, sedimenta ainda mais a sua posição, tornando-se o único com presença em seis edições diferentes (2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024).

Ronaldo também é o jogador com mais jogos jogados em fases finais de Europeus, contabilizando 25. Na verdade, os primeiros três lugares são ocupados por portugueses. João Moutinho e Pepe fizeram 19 jogos. Números que vão aumentar mal o avançado e o defesa entrem em campo, na Alemanha. Se se contabilizarem os jogos na fase de qualificação, Ronaldo esteve em 68, também um recorde.

Golos marcados

Em fases finais da competição, o CR7 já marcou 14 golos, tendo alcançado este feito no Euro 2020. O segundo lugar é de Michel Platini, já à distância de cinco. No activo e em terceiro está Antoine Griezmann, com sete golos. É expectável, portanto, que o português mantenha o recorde ou até pode vir a conseguir alargar a sua vantagem.

Alargando para a fase de qualificação, Ronaldo tem uma liga própria. O capitão luso já marcou 55 golos. Zlatan Ibrahimovic, já reformado, ainda ocupa o segundo lugar com 25 golos.

Ronaldo também é o único jogador a marcar em cinco fases finais de Europeus diferentes e não é difícil imaginar que se pode tornar o único a marcar em seis. Para além disso, também é o único a marcar três golos em três edições diferentes (2012, 2016 e 2020).

Idade

Apesar de ainda não deter recordes devido à sua idade, não é impensável que o consiga na edição de 2024. Se Ronaldo marcar na prova, ​torna-se o jogador mais velho a fazê-lo. E o mesmo sucede se marcar na final. Isto a menos que Pepe cumpra o feito primeiro. É que quando o defesa entrar em campo vai tornar-se o jogador mais velho de sempre a jogar num Europeu de futebol, com 41 anos.

O Euro 2024, na Alemanha, começa na próxima sexta-feira, 14 de Junho. Portugal estreia-se na terça-feira, dia 18 de Junho, frente à República Checa, onde alguns destes números vão começar a poder ser revistos.