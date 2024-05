Cristiano Ronaldo é novamente o atleta mais bem pago do mundo

O jogador português ganhou cerca de 239 milhões de euros nos últimos 12 meses e tornou-se, pela quarta vez, no atleta mais bem pago do mundo.

A revista Forbes publicou, esta quinta-feira, a sua lista anual dos 50 atletas mais bem pagos do mundo. Cristiano Ronaldo lidera-a pela quarta vez e não há sinal de mulheres na lista.

O internacional português ganhou cerca de 239 milhões de euros desde Maio de 2023. A Forbes estima que o contrato do avançado com o Al Nassr, da liga saudita de futebol, lhe rendeu cerca de 184 milhões de euros. Os restantes 55 milhões foram ganhos fora de campo, através de um portfólio de patrocínios que inclui empresas como a Nike, a Binance e a Herbalife.

Ronaldo, apesar dos seus 39 anos, continua a ser um futebolista valioso. É o melhor marcador da liga saudita, com 33 golos marcados, e foi eleito jogador do mês em Agosto, Setembro, Dezembro de 2023 e em Março deste ano.

Jon Rahm, o jogador espanhol de golfe, com 29 anos, é o segundo da tabela. A decisão de se juntar à LIV Golf, o circuito de golfe também promovido pela Arábia Saudita, garantiu-lhe 192 milhões de euros em receitas desportivas, de um total de 210 milhões de euros que inclui patrocínios.

Em terceiro lugar, com um total de 124 milhões de euros feitos num ano, está Lionel Messi. A ida do futebolista argentino para o Inter Miami fez aumentar exponencialmente a venda de bilhetes do seu novo clube e de toda a liga norte-americana de futebol, mas o atleta obteve a maioria dos seus rendimentos fora de campo. Messi recebe, por exemplo, uma generosa fatia do dinheiro que a Apple paga à MLS para transmitir em exclusivo os jogos da liga dos Estados Unidos.

O resto do top 10 inclui, por ordem, Lebron James (basquetebol, 39 anos), Giannis Antetokounmpo (basquetebol, 29 anos), Kylian Mbappé (futebol, 25 anos), Neymar (futebol, 32 anos), Karim Benzema (futebol, 36 anos), Stephen Curry (basquetebol, 36 anos) e Lamar Jackson (futebol americano, 27 anos).

Mbappé, sexto na lista, é um de apenas cinco atletas com 25 ou menos anos no top.

O valor total recebido por estes atletas aumentou depois de uma queda abrupta entre 2020 e 2022, então motivada pela pandemia COVID-19 e pelo seu impacto no cancelamento de competições desportivas e na redução de receitas publicitárias. Em todo o caso, os valores ganhos fora de campo estão em decréscimo desde 2021. Tendencialmente, é nos EUA que os desportistas profissionais de topo obtêm a maior parte dos seus rendimentos através de contratos publicitários e de outras fontes.

A lista dos 50 desportistas mais bem pagos inclui 19 atletas da NBA, 11 da NFL, oito futebolistas, cinco jogadores de golfe, três pugilistas, dois jogadores de beisebol e um piloto de F1 (Lewis Hamilton). Por nacionalidades, são os EUA que dominam, com 29 atletas contemplados na lista. Seguem-se quatro britânicos, dois franceses e os restantes 15 são de outras nacionalidades sem repetições.

A média de idades é 31,2 anos e seis atletas têm 39 ou mais, um dos quais Cristiano Ronaldo, também o único português na lista. O mais velho é Tiger Woods, golfista norte-americano de 48 anos.

No total, os 50 atletas mais bem pagos do mundo ganharam cerca de 3,56 mil milhões de euros. O cálculo é feito antes de impostos e engloba rendimentos dentro de campo (salários, bónus e prémios) e fora de campo (patrocínios e publicidade, por exemplo). Excluem-se da conta os rendimentos de investimentos que os atletas possam fazer a título pessoal.

Na edição deste ano já não entram, pela primeira vez, os "reformados" Serena Williams, Roger Federer e Tom Brady.