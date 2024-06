Keith Jarrett, migração, feminicídio e a purga do banho a caminho do Teatro Municipal do Porto

Daqui a três meses, o Teatro Rivoli, no Porto, festejará os dez anos da sua reabertura. Nesta década, passaram pelo Teatro Municipal do Porto (TMP), que tem o seu segundo pólo no Teatro Campo Alegre, cerca de 900 mil pessoas e mais de 1200 espectáculos, quase metade dos quais co-produzidos pelo próprio TMP. A sua décima temporada, que arranca a 13 de Setembro, e cuja primeira metade foi divulgada esta manhã, deseja constituir o início de um novo ciclo, como diz a actual dupla de directores artísticos, Cristina Planas Leitão e Drew Klein. Para o efeito, reúne nomes como Trajal Harrell, Faye Driscoll, Alma Söderberg, a companhia australiana de dança contemporânea Chunky Move, Carolina Bianchi, Susana Chiocca ou o realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul, este com um espectáculo que convidará os espectadores a circular pelo palco do Rivoli com óculos de realidade virtual.

