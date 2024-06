Um peixe-lua deu à costa no Oregon. Afinal, era um trapaçeiro com mais de 900 quilos

O Seaside Aquarium pensou que um peixe-lua comum (Mola mola)tinha dado à costa do Oregon, nos EUA, na semana passada e publicou fotografias da sua carcaça de mais de 900 quilos nas redes sociais. Mas um biólogo marinho neozelandês que viu as fotografias suspeitou que se tinham deparado com algo muito mais raro - um peixe-lua de capuz ou peixe-lua trapaçeiro.

O erro do aquário foi compreensível. É um erro que as pessoas e os cientistas cometeram durante mais de um século, até ser identificado como uma espécie diferente. De facto, foi por isso que a bióloga marinha Marianne Nyegaard lhe deu um nome alusivo à sua capacidade de enganar as pessoas, chamando-lhe peixe-lua trapaçeiro. Na semana passada, deparou-se com as fotografias do aquário de Seaside, no Oregon, e contactou os funcionários para os informar que acreditava terem encontrado um exemplar desta espécie e não um comum peixe-lua.

“Vi isto e pensei: ‘Uau! Isto é que é um trapaçeiro’”, disse a especialista ao The Washington Post.

A carcaça do peixe, que o aquário acredita ser um dos maiores espécimes alguma vez documentados, tem pouco mais de 2 metros de comprimento e um aspecto bizarro - como uma pedra de saltar inchada com olhos mortos e uma boca sem lábios. Apesar do seu aspecto assustador, o cadáver tem atraído multidões em pessoa e na Internet desde que deu à costa há uma semana, disse o director-geral do Seaside Aquarium, Keith Chandler, acrescentando que o número de espectadores ascende aos milhares.

“Tem sido um prazer para a multidão. As redes sociais ficaram loucas com isso.”

Foto A bióloga Marianne Nyegaard responde às perguntas dos espectadores sobre um peixe-luaque deu à costa numa praia de Oregon Allysa Casteel/Seaside Aquarium

É a mais recente reviravolta na carreira de Marianne Nyegaard no estudo do peixe-lua, que se estendeu por mais de uma década e milhares de quilómetros, à medida que tentava identificar o peixe-lua, a que deu o nome de Mola tecta, com “tecta” a significar coberto ou escondido. Ao fazê-lo, teve de o diferenciar do peixe-lua comum Mola mola, que foi identificado em 1758.

Em 2009, investigadores japoneses publicaram um estudo genético que revelou a existência de uma espécie desconhecida de peixe-lua chamada Mola species C, de acordo com o artigo de investigação de Nyegaard publicado em 2017 no Zoological Journal of the Linnean Society. “Mas o peixe continuava a iludir a comunidade científica porque não sabíamos qual era o seu aspecto”, afirmou Nyegaard num comunicado de imprensa da Universidade de Murdoch que anunciava a descoberta que ela e a sua equipa tinham feito.

“Encontrar estes peixes e armazenar espécimes para estudos é um pesadelo logístico devido à sua natureza esquiva e ao seu enorme tamanho, pelo que a investigação do peixe-lua é difícil na melhor das hipóteses”, escreveu Nyegaard.

A sua existência exigiria tempo e esforço para ser confirmada. Ao longo de três anos, Nyegaard e os seus co-autores recolheram dados de 27 espécimes do que viria a ser conhecido como peixe-lua-de-capuz, viajando milhares de quilómetros ou contando com a ajuda de outros investigadores para recolher amostras de peixes-lua encontrados encalhados em praias remotas, de acordo com a declaração da universidade.

“A nova espécie conseguiu escapar à descoberta durante quase três séculos, ‘escondendo-se’ numa história confusa da taxonomia do peixe-lua”, disse Nyegaard.

Os peixes-lua-de-capuz parecem superficialmente semelhantes a outras espécies de peixes-lua, mas são facilmente distinguíveis quando examinados, disse ela. Por exemplo, os Mola mola têm a pele enrugada, enquanto os Mola tecta são completamente lisos. Uma das razões pelas quais demorou tanto tempo a diferenciar as espécies de peixes-lua é o facto de não haver muito dinheiro a ser investido na sua investigação.

Foto A bióloga marinha Marianne Nyegaard recolheu, no sábado, amostras de um peixe-lua que deu à costa numa praia de Gearhart, no Oregon, cinco dias antes Allysa Casteel/Seaside Aquarium Allysa Casteel/Seaside Aquarium

“Só ganhamos conhecimento quando alguém está realmente a olhar para ele”, disse.

De acordo com a equipa de Nyegaard, esta foi a primeira nova espécie de peixe-lua descoberta em mais de 125 anos.

No início, Nyegaard acreditava que estes animais viviam exclusivamente no hemisfério sul, segundo reportou a colegas investigadores de peixes-lua em 2021. A investigadora tinha encontrado provas da presença destes peixes em águas temperadas ao largo das costas do Chile, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, e pensou que uma grande faixa de água mais quente os impedia de ir para o norte.

Mas em 2019, um deles deu à costa na Califórnia e, desde então, foram encontrados ao longo da costa oeste, no noroeste do Pacífico e até ao norte do Alasca, disse ela durante a sua apresentação de 2021.

Ao ouvir a notícia de um novo espécime de peixe-lua, Nyegaard, que por acaso estava viajando em Seattle na semana passada, fez a viagem de 4 horas e meia até Gearhart para investigar, disse o director-geral do Seaside Aquarium, Keith Chandler, na segunda-feira. Uma vez lá, recolheu amostras, incluindo os ovários do peixe, e passou duas horas a responder a todas as perguntas dos espectadores sobre a espécie que tinha descoberto recentemente, disse Chandler. “Ela estava muito feliz”, disse.

A carcaça resistiu aos elementos e aos necrófagos devido à sua pele resistente, adiantou Chandler. Mas depois de Nyegaard a ter cortado, ele suspeita que as águias carecas, as gaivotas e outros animais do género vão começar a arrancar a pele do peixe. Ainda assim, Keith Chandler diz estar satisfeito por ter atraído multidões para a natureza e, para alguns sortudos, tê-los exposto a uma sessão de aprendizagem interactiva com um investigador a esventrar ativamente um espécime.

“Se conseguimos que as pessoas deixem de usar os telemóveis e saiam das suas caves para a praia já é óptimo.”