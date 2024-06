Europeias: PSD aconselha “cautela” pela vitória por poucochinho. PS faz apologia de Costa, “o homem certo” no Conselho

O PS vangloriou-se nesta quarta-feira pela vitória nas eleições europeias de domingo, exaltou António Costa como o "homem certo" para liderar o Conselho Europeu e, além das felicitações gerais, recebeu do PSD um aviso contundente. Hugo Soares recuou a 2014 e à vitória de Francisco Assis por 4%, com o PS então liderado por António José Seguro, para lembrar o movimento dentro do partido que levou à saída do secretário-geral empurrado por António Costa que considerou que foi uma vitória por "poucochinho". "[Deixo] uma palavra de cautela para o secretário-geral por ter ganho por muito, muito poucochinho."

