Antigo logótipo do Governo recebe segundo prémio de design

Logótipo na página oficial do Governo foi substituído, durante vários dias, por símbolo sem a esfera armilar, as quinas e os castelos e que consistia apenas no endereço governamental: portugal.gov.pt.

O logótipo que o designer Eduardo Aires concebeu para o Governo de António Costa, e que o actual executivo substituiu, ganhou um segundo prémio em menos de três semanas. A anterior imagem gráfica da República Portugal obteve o primeiro lugar na categoria de branding do Clube da Criatividade de Portugal e foi distinguida agora, nesta terça-feira, com o segundo lugar nos Print Awards, uma competição organizada pela revista Print Magazine, na categoria de branding e identidade.

O primeiro é o principal prémio de design do país, ao passo que o segundo é da responsabilidade de uma revista digital dedicada ao design, com sede em Austin, capital do Texas, nos EUA.

Eduardo Aires tinha já recebido, anteriormente, o prémio do Clube de Criatividade de Portugal e amealhou, até ao momento, outros prémios internacionais, nomeadamente o Best of Show do European Design Awards, o D&AD ou o Graphis Design Awards.

A mudança de símbolo do Governo tinha sido prometida por Luís Montenegro durante a campanha eleitoral e foi a primeira medida tomada pelo Governo da AD, a reboque de várias críticas feitas por dirigentes da direita portuguesa, de Durão Barroso a André Ventura, que consideraram o trabalho antipatriótico, e que esteve na origem de várias ameaças à integridade física do designer.

O Governo de Luís Montenegro optou por recusar uma proposta gráfica de síntese e repor um anterior logótipo no qual a esfera armilar voltou a ser preponderante, como afirmação do passado histórico do país.

No entanto, aqueles símbolos estiveram ausentes da página oficial do Governo nos últimos dias. Fonte governamental confirmou ao PÚBLICO que o logótipo, apenas no site do Governo, foi substituído, durante vários dias, por um símbolo gráfico despojado da esfera armilar, das quinas e dos castelos, e que consistia apenas no endereço governamental: portugal.gov.pt.

Foto

Segundo a mesma fonte, esta opção faz parte do manual gráfico e é uma opção iconográfica mais simples, destinada a familiarizar a população com a morada do Governo na Internet, pelo que “não houve mudança”, mas sim um desejo de “optimização”. O velho símbolo, que data de um governo de Pedro Passos Coelho, voltou a ser reposto a meio da tarde desta quarta-feira.