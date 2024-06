25 de Novembro: de que tem medo o PS?

Socialistas, bloquistas, comunistas e o Livre votaram contra a proposta de assinalar no Parlamento o 25 de Novembro de 1975.

A Assembleia da República vai passar a assinalar anualmente o 25 de Novembro de 1975, como acontece com o 25 de Abril. A proposta do CDS-PP, feita através de um projecto de deliberação, foi aprovada nesta terça-feira com os votos a favor de PSD, Chega e IL. Socialistas, bloquistas, comunistas e Livre votaram contra e o PAN absteve-se. De que tem medo o PS?

