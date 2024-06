Em Alcácer do Sal descobriram um mosaico romano “raro”. Agora estão a mostrá-lo ao mundo

Mosaico com luta de centauros foi encontrado numa zona rural de Alcácer do Sal. Arqueólogos sabem que haverá mais por descobrir por perto e afirmam que gostariam de continuar as escavações.

Numa zona de campo, no concelho de Alcácer do Sal, foi encontrada uma luta de centauros. Já havia suspeitas que por ali estivessem importantes cenários do Império Romano, mas, em 2023, deu-se a derradeira descoberta de um mosaico com centauros a lutar. Os arqueólogos que o analisaram dizem que é um achado “raro” e só tem paralelo com um outro desvendado nas imediações de Roma. Neste momento, está a ser feita a sua conservação e divulgação pelo mundo através de um documentário. Mas esta é apenas uma amostra de todo o “mundo” romano que se estenderá por aquele recanto do Alentejo e ainda está por desvendar.