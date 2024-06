Teresa Fabião também se infectou de amor

UNA é um ritual, um manifesto, uma dança com o corpo indesejável do VIH em processo partilhado e infinito de vida-morte-renascimento. Um movimento de encontro ao outro fora e dentro dela.

Quando um espectáculo começa com uma interpelação, com um pedido de paragem e reparação no corpo que percepciona, na vez do corpo que é percepcionado, surgem estranheza e familiaridade. É um gesto que convoca uma troca para além da passiva transmissão. Um lugar de implicação que logo Teresa Fabião definiu, o trabalho que afinal lhe importa.