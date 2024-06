Para lá de multas e ladrões: a missão da Polícia Municipal também é construir uma cascata

Durante dois meses, agentes do policiamento comunitário e jovens com deficiência intelectual construíram uma cascata “em equipa”. Um passo de inclusão e um “bálsamo” nas “vidas difíceis” dos polícias.

A equipa de policiamento comunitário da Polícia Municipal do Porto já é da casa. E a casa é a Somos Nós, associação para jovens adultos com deficiência intelectual. Numa das visitas à instituição, feitas em acções de sensibilização ou de forma mais casual, os agentes depararam com um anúncio do concurso de cascatas de S. João e a confissão de que os utentes desejavam construir uma com “bonequinhos” da polícia. Conversa puxa conversa e a proposta do chefe João Cunha foi lançada: “Então, vamos fazer uma em conjunto.”