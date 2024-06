O ensino de Camões continua refém da sua “versão oficial”

Há desenhos na biblioteca da escola de deuses e Tágides, de caravelas e tempestades, de reis e súbditos e retratos de Camões. Vários exemplares d’Os Lusíadas estão expostos pelo espaço. Por ali, na Escola Secundárias Josefa de Óbidos, em Lisboa, não se quis deixar passar em branco os 500 anos do nascimento do poeta. Da biblioteca à aula de Português, a professora desafiou os alunos a olhar para a obra de Camões e a construírem eles próprios outros versos, outras estrofes, outros poemas. E eles aproveitaram para fazer da obra centenária o que dela quiseram. Gonçalo Pulido e mais algumas colegas começaram com Os Lusíadas, mandaram calar “Alexandre e Trajano, o Grego e o Troiano” para cantar não os portugueses, mas o próprio poeta. Seguiram pela Esparsa sua ao descontentamento do mundo, até ao Mar Português, de Fernando Pessoa. “Construímos aqui dois versos. O resto foi tudo apanhado de poemas.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt