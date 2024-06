Defesa, economia e Estado de direito serão as prioridades da UE no próximo mandato

Após consultas com os líderes europeus, presidente do Conselho Europeu está a ultimar a proposta para Agência Estratégica até ao final da década.

O desenvolvimento da capacidade industrial de defesa e da arquitectura de segurança da União Europeia; a promoção da inovação tecnológica e competitividade económica do bloco, para recuperar terreno perdido para os seus concorrentes globais; e a garantia de respeito dos princípios democráticos e das regras do Estado de direito são as grandes prioridades políticas da UE – e devem ser os três eixos de acção durante a próxima legislatura e até ao final da década, segundo o rascunho da nova agenda estratégica da UE preparado pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.