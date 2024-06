Uns sublimes Pulp e os velhos amigos The National encerram Primavera turbulento

Banda do irresistível Jarvis Cocker deu um dos concertos do festival, cuja organização, frustrada com a sucessão de cancelamentos, lamenta a falta de “sorte”.

Depois de o palco Vodafone, o principal dos palcos secundários do Primavera Sound Porto, ter estado inactivo na sexta-feira, situação que se traduziu no cancelamento de actuações como a do duo francês Justice, pairou no ar a dúvida sobre o que aconteceria no dia seguinte, o último do festival realizado no Parque da Cidade. Mas os problemas técnicos foram resolvidos e foi no palco Vodafone que aconteceu um dos concertos mais memoráveis desta 11.ª edição: os ingleses Pulp, gigantes da Britpop reunidos pela segunda vez, protagonizaram no sábado um concerto que foi tão mais do que nostalgia (uma pena não terem permitido a imprensa fotografá-lo)​.