Primavera Sound suspende palco Vodafone e os Justice já não vão actuar no festival

Por “motivos de segurança na montagem de estruturas” do principal palco secundário do festival, este não receberá nenhum concerto esta sexta-feira.

Devido a “problemas técnicos” e por “​motivos de segurança”, o segundo dia do Primavera Sound Porto, que começou com chuva e trovoada, não contará com nenhum concerto no palco Vodafone, actual palco secundário do festival (foi o principal até à edição do ano passado).

A actuação dos franceses Justice, que esta madrugada deveriam fechar esse recinto e eram um dos cabeças-de-cartaz desta sexta-feira — a par de Lana Del Rey, que sobe ao Palco Porto pelas 23h15 —, está cancelada. The Legendary Tigerman e o duo de hip-hop Classe Crua (que junta Sam The Kid e Beware Jack), também não se apresentarão. Já os minhotos Mutu, que teriam assinado o primeiro concerto no palco Vodafone, passam para o palco Super Bock, onde actuam cinco minutos antes da 1h.

​Num primeiro comunicado divulgado nas redes sociais e entretanto apagado, a organização do festival informou que, “por motivos de segurança na montagem de estruturas do palco”, poderiam existir “alterações à [sua] programação”. Não foram, nessa breve nota, dadas grandes explicações; o festival comentou apenas que daria novidades “em breve”.

Agora, o Primavera Sound Porto anunciou o cancelamento de três dos quatro concertos previstos ao partilhar uma nota escrita pelos Justice: “Devido a problemas técnicos imprevistos e que estão fora do nosso controlo, não poderemos actuar esta noite. Apesar dos esforços da nossa equipa e do festival, estes problemas impedem-nos de apresentar o espectáculo tal como fora pensado. Pedimos desculpa pela desilusão e por qualquer inconveniente causado.”

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera dizem que há uma possibilidade significativa de as condições climatéricas adversas regressarem em força na hora para a qual está marcada a actuação de Lana Del Rey no palco principal. Depois de um breve período de forte precipitação, a chuva e a trovoada deram tréguas.

Notícia actualizada às 20h33