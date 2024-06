Património genético da humanidade contado a partir de duas grandes viagens (e muitos bagos de arroz)

Diferentes e tão iguais – assim somos todos nós e esta ideia é o fio condutor de uma exposição dedicada à genética dos povos, ao nosso património genético e à história comum que partilhamos. Cruzando ciência e arte, a exposição Um Percurso Pela Diversidade Genética Humana – que pode ver-se no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa – parte de duas grandes duas viagens da humanidade para falar dos nossos genes, com bagos de arroz à mistura: a saída de África do Homo sapiens há cerca de 70 mil anos e a viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e Sebastián Elcano, no século XVI.

