Novo cartão de cidadão vai dar para andar nos transportes públicos e ir a espectáculos

Vai poder ser utilizado como título de transporte para viajar nos transportes públicos em todo o país, substituindo documentos como os cartões Viva, Navegante ou os bilhetes em papel e também poderá ser associado a entradas para espectáculos, como concertos ou sessões de cinema, e bilhetes electrónicos, dispensando os formatos físicos ou a apresentação de uma versão digital. Lançado pelo anterior executivo, liderado pelo ex-primeiro-ministro António Costa, o novo cartão de cidadão pretende ser uma espécie de via verde de sentido único para os serviços do Estado. O novo modelo do documento de identificação foi apresentado cinco dias depois das eleições legislativas de Março, precipitadas pela demissão de António Costa na sequência da Operação Influencer, e será lançado oficialmente a 10 de Junho (mas, na prática, no dia 11) — precisamente três meses depois de Luís Montenegro ter conquistado o poder.

