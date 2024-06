Exames pedem cada vez menos memorização. Será isso compatível com a digitalização?

Governo adiou provas digitais no 9.º ano previstas para este ano, mas esse caminho é “uma inevitabilidade”, diz especialista. Novo modelo de provas abrange pela primeira vez alunos do 11.º ano.

“Há questões que já adivinhamos que vão sair”, comenta Fátima Delgado, professora de Matemática no ensino básico. Milhares de alunos do 9.º ano, como aqueles a quem dá aulas, inauguram, na próxima quarta-feira, a temporada de provas de avaliação 2023/24. No enunciado que chegará às mãos deles estarão “quase de certeza” uma equação do segundo grau para resolver ou um exercício de funções. Mas, apesar dessa previsibilidade, os exames nacionais têm vindo a mudar.