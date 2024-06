Exames do século XX

Quando o tema é os exames do secundário, as opiniões dividem-se. Um primeiro grupo é constituído pelos que acham que os exames subjugam as escolas à pobre tarefa de preparar os jovens para a derradeira prova, em vez de estarem preocupadas em transmitir conhecimentos e competências que “não saem no teste”. Alega-se ainda que eles promovem uma competição acérrima, destinada a ter como vencedores os estudantes de meios mais favorecidos, os do ensino privado e os que podem pagar explicações.

