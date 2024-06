Uma semana de santos e descanso, e 12 dicas para a aproveitar

Com feriados à porta e o cheiro a festas populares no ar, eis algumas sugestões para desfrutar dos próximos dias.

Porto

É com 400 rótulos de meia centena de cervejeiras, “portuguesas de gema” mas também de outras nacionalidades, que se volta a fazer do Porto uma Nação Cervejeira.

Entre 12 e 16 de Junho – e em jeito de aquecimento para as festas do São João – os jardins do Museu Nacional de Soares dos Reis voltam a dar cenário ao Porto Beer Fest para “uma viagem à cultura da cerveja artesanal”.

Ao balcão desta oitava edição estão também outras atracções para bebericar (vinho, kombucha, sidra e hidromel), comida de rua, animação musical e um roteiro de provas, encontros e conversas que se estende aos bares e restaurantes aderentes, não só na cidade Invicta como também em Matosinhos.

Nos dias de semana, o recinto está aberto das 17h às 24h. No sábado e domingo, as portas abrem às 13h e encerram, respectivamente, às 24h e às 22h. A entrada custa 5€ e inclui o acesso aos cinco dias do evento e um copo de prova.

Vila Nova de Famalicão

Têm lugar no pódio das “maiores romarias do norte do país” e a distinção como Património Cultural Imaterial de Portugal. Apesar dos créditos das Festas Antoninas de Vila Nova de Famalicão valerem a visita por si só, o cartaz desenhado pela organização não se deixa ficar pelo adro e pelo cariz religioso, procurando a cada edição entrelaçar os costumes seculares com a cultura contemporânea.

Aos manjericos, balões de papel e bailaricos, juntam-se a sardinha assada, a distribuição do pão, os arraiais, o desfile etnográfico, as rusgas, as cascatas, os saltos às fogueiras e as marchas (o ponto alto é o Grande Desfile, este ano inspirado no centenário da Capela de Santo António e marcado para o dia 12, às 21h15). Para o cartaz musical contribuem Tony Carreira, Buba Espinho e Wet Bed Gang, entre outros.

A festa acontece entre 7 e 13 de Junho e tem o alinhamento detalhado aqui.

Ponte de Lima

Para dar a conhecer a excelência do néctar da região e do que mais ali se produz, dos saberes aos sabores, a Festa do Vinho Verde e dos Produtos Regionais volta a pôr Ponte de Lima no centro das atenções.

A 32.ª edição do certame decorre entre 14 e 16 de Junho, na Expolima, onde se erguem brindes, showcookings, degustações, harmonizações e provas comentadas. O Concurso de Vinhos Verdes, um festival de folclore e os concertos de João Pedro Pais, Os Azeitonas e Kumpania Algazarra, entre outras notas, completam o programa, de entrada livre.

Covilhã

No centro histórico da Covilhã, uma galeria a céu aberto desde que o Wool lhe começou a enfeitar fachadas, muros e empenas em 2011, há mais uma investida do festival de arte urbana.

Na 11.ª edição, que decorre entre 6 e 16 de Junho, o roteiro cresce por acção de uma comitiva de seis street artists: o italiano Millo, o espanhol SpY, o compatriota Isaac Cordal, a brasileira Mura, a dupla luso-polaca Mots e a portuguesa Daniela Guerreiro.

O festival não fica só a olhar para as paredes: promove uma conferência, conversas com artistas, oficinas, visitas guiadas, exposições, filmes, jogos, murais participativos e outras actividades que envolvem a comunidade local, sem esquecer o reforço da programação musical visível no encontro de Ana Lua Caiano com as Adufeiras da Casa do Povo do Paul e também de Silly com Fred.

Foto Mural de Francis.co DR

Caramulo

A descrição feita pelo Museu do Caramulo dá uma boa imagem do que é o conceito do Rider: um convite a andar por estradas “que combinam paisagens serpenteantes por serras e montanhas, a beleza cénica do Rio Dão, e a rica e variada gastronomia tipicamente beirã”.

O passeio de automóveis e motos clássicas está de volta ao asfalto, com especial ênfase na zona da serra da Lousã. Nos dias 14, 15 e 16 de Junho, a caravana regressa à estrada com participantes de nacionalidades diversas (Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Holanda são algumas das bandeiras presentes) e um programa paralelo feito de visitas aos museus do Quartzo e do Caramulo, a uma colecção particular de motos antigas e ao Caramulo Experience Center.

Mealhada

Com nove dias de festa, a contar de 8 a 16 de Junho, a Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada põe o artesanato nacional de braço dado com as tasquinhas e a tradição culinária. Às peças de escultura, joalharia, trabalhos em couro e rendas de filé juntam-se os pratos típicos da região e o espaço 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada, que faz a serventia da casa com água, pão, vinho e leitão.

Mas há mais: folclore, samba, provas desportivas, oficinas para todas as idades (do vitrinismo à olaria, passando pela tecelagem, estampilha e pintura de azulejo) e, claro, os concertos – Dino D’Santiago, Marisa Liz, José Cid, Crua e Sons do Minho são alguns dos nomes a abrilhantar os três palcos desta edição. A entrada é livre. O programa completo pode ser consultado aqui.

Lisboa

Uma feira expandida, melhorada em acessibilidade e ansiosa por ultrapassar os 895 mil visitantes de 2023, rumo à marca de um milhão.

Nesta 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa cabem “960 marcas editoriais representadas por 140 participantes, distribuídos por 350 pavilhões”, enumera a organização, da responsabilidade da APEL - Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

À margem, estão agendados perto de dois milhares de eventos, sejam concertos (de Joana Alegre, JP Simões e Ela Li), oficinas, leituras, exposições, convites para Acampar com Histórias, ofertas especiais na Hora H (a última da feira, de segunda a quinta), ou os habituais lançamentos, sessões de autógrafos e encontros com autores. Tudo no lugar do costume, o Parque Eduardo VII, entre 29 de Maio e 16 de Junho.

Oeiras

Ao Jardim Municipal de Oeiras convergem 17 concertos de talentos nacionais como The Black Mamba, Blasted Mechanism, Tiago Bettencourt, Dillaz, Sétima Legião, António Zambujo, David Carreira, Expensive Soul, Capitão Fausto ou Calema. Mas também uma mancheia de espectáculos para os mais novos, divertimentos, restauração, artesanato e street food.

São as Festas de Oeiras a dar o ar da sua graça, entre 31 de Maio e 16 de Junho, sempre com entrada livre.

Beja

É mais uma edição, a 19.ª, do festival que a Câmara Municipal de Beja organiza para celebrar a nona arte.

De traços alinhados entre 7 e 23 de Junho, na Casa da Cultura, o Festival Internacional de Banda Desenhada recheia o cartaz com 16 exposições de cerca de 70 autores de vários pontos do globo, como Alix Garin, André Diniz, Antoine Cossé, Daniel Silvestre, Daniela Viçoso, Javier Rodríguez, Kachisou, Luca Conca, Mário Freitas, Miguelanxo Prado ou Tardi.

A par dos trabalhos ali expostos, há sessões de autógrafos, lançamentos, conversas, oficinas, visitas guiadas, os habituais “concertos desenhados” e ainda um mercado composto por cerca de 60 editores. Mais em bejabd.com.

Aljustrel

Uma montra com vista para o que de melhor tem para oferecer a região de Aljustrel, no Baixo Alentejo. Em traços largos, assim se pode descrever a Feira do Campo Alentejano que volta a mostrar-se no Parque de Exposições e Feiras, entre 14 e 16 de Junho, a partir das 11h.

Com a tradição mineira nos genes, os caminhos desta 22.ª edição do certame passam também pela agricultura, pecuária, artesanato, arruadas, palestras, exposições, workshops, gastronomia, concursos, actividades equestres, tasquinhas e animação musical (este ano encabeçada por Nininho Vaz Maia, Nuno Ribeiro e Fernando Pereira).

Grândola

Linguiça assada, salada de orelha, javali estufado com grão, ovos escangalhados, coelho bravo frito, açorda de beldroegas e frango à mineiro estão entre os muitos petiscos servidos na Rota das Tabernas de Grândola, a iniciativa autárquica que percorre tabernas e cafés do concelho alentejano, com música e cantares ao vivo a acompanhar o manjar, entre 31 de Maio e 5 de Julho.

Nesta 28.ª edição participam sete estabelecimentos: Sweet Mina, Taberna do Agostinho, A Venda, Café Ruas, Corte Pequena, Taberna dos Mosqueirões e Café da Mina. As ementas e os “animadores” estão elencados em www.cm-grandola.pt.

Vilamoura

Para amantes do mar e das actividades náuticas, em modo de recreio ou no âmbito profissional, seja comprador ou orgulhoso portador de um “estou só a ver”. O 27.º International Boat Show abre as portas a todos os interessados em ver embarcações de várias tipologias, equipamentos náuticos e acessórios pelas mãos dos principais operadores do sector.

Entre 8 e 16 de Junho, das 11h às 21h, volta a espalhar o seu glamour na marina de Vilamoura, a primeira, a maior e a mais emblemática de Portugal. A entrada é livre.