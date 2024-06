Em noite de Lana del Rey, as The Last Dinner Party intrometeram-se no caminho da estrela

No segundo acto, o Primavera Sound teve menos um palco e concertos cancelados. A Lana del Rey bastou aparecer. Mas a memória da noite pertence às The Last Dinner Party.

Tudo estava desenhado para que, ao segundo dia, um nome se destacasse dos demais. Nesta sexta-feira, cinco anos após a última passagem por Portugal, Lana Del Rey voltava para tocar na versão do Primavera Sound feita no Porto. Só que, sem que isso deixasse qualquer marca na performance da nova-iorquina, uma lufada de ar fresco de indie pop rock intrometeu-se no caminho das estrelas. As The Last Dinner Party, que já estiveram alinhadas para tocar em Paredes de Coura mas depois cancelaram, ocuparam a posição de nome que será recordado por quem esteve presente no dia em que as britânicas cá estiveram pela primeira vez. E essa lembrança será uma espécie de medalha que assinala um acto irrepetível para quem teve oportunidade de as ver. O mérito será sempre delas, que souberam pegar no primeiro álbum que editaram apenas há uns meses, Prelude to Ecstasy, e o transformaram em ouro quando o levaram ao palco maior do festival montado no Parque da Cidade. A Lana Del Rey bastou aparecer.