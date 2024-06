À quarta foi de vez: Starship de Musk sobrevive à reentrada na atmosfera e fica mais perto de Marte

Starship, o foguetão da SpaceX, conseguiu, na quinta-feira, sobreviver à reentrada na atmosfera. Depois de três missões falhadas, a empresa de Elon Musk fica, agora, mais perto de um dia enviar pessoas a Marte.

A nave com quase 121 metros de altura foi lançada no Texas e, passados 65 minutos, reentrou na atmosfera da Terra, amarando de forma controlada no Oceano Índico. A informação foi divulgada numa publicação de Elon Musk, no X, que também dava conta de alguns dos estragos que sofreu o aparelho.

"Apesar da perda de muitas peças e de uma asa danificada, o Starship conseguiu uma aterragem suave no oceano", pode ler-se na publicação.

Durante o calor intenso e o aumento da pressão do ar da reentrada na atmosfera, partiram-se partes da nave. Um dos detritos chegou mesmo a danificar a lente da câmara que registava o momento, em directo, no X. No entanto, estes danos já tinham sido demonstrados como as maiores preocupações de Musk, num vídeo partilhado na mesma rede social no dia anterior à missão teste.

Starship chega a atingir velocidades superiores a 26 mil quilómetros por hora antes de iniciar a descida.

A empresa contrariou quem diz que à terceira é de vez e precisou de mais uma tentativa para alcançar o feito. O primeiro lançamento ocorreu em Abril de 2023. Contudo, explodiu a cerca de 40 quilómetros do solo, minutos depois da descolagem.

A segunda tentativa, em Novembro passado, explodiu já depois de chegar ao espaço. O terceiro voo teste, em Março deste ano, foi muito mais longe que os seus antecessores, mas desfez-se na reentrada na atmosfera devido às condições adversas.

Esta quarta missão de lançamento do Starlight sublinha a insistência de Musk em executar testes em campo, em vez de testes em laboratório.

Esta tentativa marca apenas o conjunto de testes da nova versão reutilizável do Starlight, com o propósito de deixar e trazer pessoas e mercadorias de Marte. Antes deste protótipo, outros foram testados.

O sucesso desta missão é um marco fundamental do plano da SpaceX para, juntamente com a NASA, levar pessoas à Lua e depois a Marte. A NASA pediu uma versão modificada do Starship para ser utilizada como veículo final para, eventualmente, levar os astronautas à Lua, em prol da missão Artemis.

A administração federal aeronáutica e do espaço também recorreu às redes sociais para parabenizar o feito: "Parabéns à SpaceX pelo êxito do voo de teste. Estamos mais um passo à frente em direcção ao regresso da humanidade à Lua através do programa Artemis. E depois, Marte", escreveu Bill Nelson, chefe da NASA.

A NASA pretende usar o foguetão da SpaceX em 2026, numa corrida contra a China que demonstra as mesmas ambições.