PJ faz buscas no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria

Buscas estarão relacionadas com alegado favorecimento na marcação da primeira consulta de gémeas luso-brasileiras que receberam tratamento para atrofia muscular espinhal no Hospital de Santa Maria.

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar, esta quinta-feira, buscas no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, avançou a SIC Notícias e confirmou o PÚBLICO junto de várias fontes. De acordo com o canal televisivo, as buscas estarão relacionadas com o alegado favorecimento na marcação das primeiras consultas das gémeas luso-brasileiras que receberam um medicamento, com um valor de cerca de dois milhões de euros, para o tratamento da atrofia muscular espinhal.

Fonte oficial do Ministério da Saúde confirmou ao PÚBLICO a presença de elementos da PJ no ministério. Também fonte oficial do Hospital de Santa Maria confirmou o mesmo, reforçando que a unidade, que agora faz parte da Unidade Local de Saúde Santa Maria, "irá prestar toda a colaboração".

Em causa estará o alegado envolvimento do então secretário de Estado da Saúde António Lacerda Sales no pedido de marcação da primeira consulta das gémeas luso-brasileiras, na altura a viver no Brasil, no Hospital de Santa Maria, onde viriam a receber o Zolgensma.