Entre 9 de Julho de 2019 e 21 de Julho de 2021, foram submetidos 18 pedidos de Autorização de Utilização Excepcional (AUE) do Zolgensma ao Infarmed, dos quais 17 foram aprovados. O tempo médio de espera entre a apresentação do pedido e o deferimento foi de cinco dias, segundo dados do Infarmed. O medicamento, que foi classificado como um dos mais caros do mundo, está indicado para o tratamento da atrofia muscular espinhal tipo 1, a forma mais severa da doença.

