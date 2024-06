Cidadão russo-ucraniano armado com explosivos detido em Paris

Detenção próxima do aeroporto Charles de Gaulle. Caso está a ser investigado pela Procuradoria Nacional Antiterrorista de França.

As autoridades francesas detiveram na segunda-feira um cidadão russófono, de nacionalidade ucraniana e russa, na posse de explosivos, perto do aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris, confirmou o Le Parisien.

A polícia local foi chamada a intervir na sequência de uma explosão num quarto de hotel na comuna de Roissy-en-France, a nordeste de Paris, onde estava hospedado um homem ucraniano de 26 anos. O suspeito foi transferido para um hospital onde recebeu assistência médica por queimaduras no rosto e nos braços.

"As primeiras diligências no local levaram à descoberta de produtos e materiais destinados ao fabrico de engenhos explosivos", informou a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT), num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Segundo o Le Parisien, a PNAT iniciou uma investigação por alegada associação a uma organização terrorista com o objectivo de cometer atentados contra civis. O suspeito natural da região do Donbass, no Leste da Ucrânia, deverá também ser acusado de posse de material explosivo.

As supostas ligações a grupos criminosos e as motivações do homem detido continuam por esclarecer.

O caso acontece numa altura em que as autoridades francesas se preparam para reforçar segurança no país, por ocasião dos Jogos Olímpicos de Paris, que arrancam a 26 de Julho.