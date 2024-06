Rússia acelera campanha de desinformação para Jogos Olímpicos, diz Microsoft

A empresa Microsoft alertou que a Rússia aumentou a campanha de desinformação dirigida aos Jogos Olímpicos Paris2024, visando, em particular, aumentar o receio de actos violentos durante o evento.

O Centro de Análise de Ameaças da Microsoft (MTAC, na sigla em inglês), gerido pela gigante tecnológica norte-americana, referiu dois grupos de influência russa: Storm-1679 e Storm-1099, que combinam "velhas tácticas com inteligência artificial para realizar actividades prejudiciais".

A campanha visa, entre outras coisas, difamar a França, o Presidente francês, Emmanuel Macron, bem como o Comité Olímpico Internacional (COI), de acordo com uma mensagem publicada no domingo no portal da Microsoft.

De acordo com o MTAC, o grupo Storm-1679 tem publicado vídeos com informação falsa online, numa tentativa de “semear o medo para dissuadir os espectadores de comparecer aos Jogos”.

Um dos vídeos, produzido de forma similar ao conteúdo do canal televisivo de notícias France 24, alega que 24% dos ingressos vendidos foram depois devolvidos por receio da ocorrência de um ataque durante os Jogos. De acordo com os termos e condições de venda, os bilhetes para os Jogos Olímpicos de Paris2024 não podem ser devolvidos.

No início de Abril, o comité organizador dos Jogos disse que já tinham sido vendidos nove milhões de ingressos.

Um outro vídeo divulgado pelo grupo Storm-1679, que alega ser uma mensagem da principal agência de informações norte-americana, a CIA, e da Direcção Geral de Segurança Interna francesa, aconselha os cibernautas a não viajaram para a França devido ao risco de ataque.

De acordo com o MTAC, o outro grupo, o Storm-1099, criou uma rede de 15 portais, que aparentam ser meios de comunicação legítimos, com conteúdo escrito em francês. Estas plataformas alertam também para possíveis ataques durante os Jogos, criticando Macron e o Governo francês, nomeadamente, de serem indiferentes aos problemas dos franceses.

O MTAC disse esperar que as actividades de desinformação da Rússia se intensifiquem, sobretudo em francês, mas também em inglês, alemão e outras línguas, à medida que a cerimónia de abertura se aproxima.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 começam oficialmente a 26 de Julho e terminam a 11 de Agosto, com 54 atletas portugueses já qualificados até ao momento. O COI tem denunciado repetidamente uma “campanha de desinformação e difamação liderada pela Rússia”.

Em Junho de 2023, o grupo Storm-1679 publicou um suposto documentário anti-COI intitulado "As Olimpíadas Caíram", inspirado no filme "Assalto à Casa Branca", de 2013, e usando inteligência artificial para imitar a voz do actor norte-americano Tom Cruise. No início de Abril, o Presidente francês garantiu não ter dúvidas de que a Rússia tem como alvo os Jogos Olímpicos, sobretudo “em termos informativos”.