Controlo das fronteiras da UE está cada vez mais nas mãos de autocratas

A acreditar nos debates entre os candidatos às eleições europeias realizados em muitos países – incluindo Portugal –, as migrações e a protecção das fronteiras da União Europeia serão certamente uma das grandes prioridades dos eleitores. Mas não é isso que diz o último Eurobarómetro, publicado em Abril, em que as migrações e as políticas de asilo surgem em sétimo lugar entre as principais preocupações, atrás da luta contra a pobreza e exclusão social, da saúde pública, da economia e criação de emprego, da defesa, do combate às alterações climáticas e do futuro da Europa.

