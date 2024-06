“Estamos aqui esquecidos”: TGV Porto-Lisboa avança em 2026 e há quem tema ficar sem casa

Podia ser um dos dias mais felizes da vida deles. Mas, por infeliz coincidência, a carta com a autorização de residência em Portugal chegou na mesma data em que Frederick Delano descobriu, numa sessão pública sobre a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, que a casa onde vive com a mulher e o filho de três anos, reabilitada a partir de ruínas, seria demolida para deixar passar o comboio. Uma semana antes, começara a circular entre vizinhos o boato de que vários edifícios seriam arrasados naquela zona de Campanhã, no Porto. Mas só com um power point da Infra-Estruturas de Portugal (IP) em frente, e a sua “casa pintada a vermelho”, lhe caiu a ficha. E o sonho. “Este era o projecto da nossa vida.”

