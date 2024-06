Lili Caneças: “Eu posso ter histórias sem ter rugas”

Com 80 anos acabados de fazer, diz não sentir “a idade no corpo” e quer ser inspiração para uma vida activa. “Costumo dizer que a vida é uma festa, cabe-nos a nós sermos convidados para ela.”

“Vou dar uma entrevista para o PÚBLICO sobre o tema da longevidade. Citando o meu querido Manuel Pinto Coelho, vou contar como chegar novo a velho”, diz Lili Caneças, enquanto grava um vídeo para as redes sociais. Do outro lado, receberá os mesmos aplausos que conquistava na juventude quando atraía atenções onde quer que passasse. “O que é que me fazia feliz? Ter protagonismo, as pessoas olharem para mim e darem-me palmas”, confessa. Foi assim que, como consequência, Maria Alice Carvalho Monteiro se transformou em Lili Caneças, a primeira influencer portuguesa, a mãe do jet set à portuguesa, que acaba de chegar aos 80 anos.