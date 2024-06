Investigação cosmética ainda não desvendeu o segredo da eterna juventude

Com frequência, os laboratórios anunciam avanços na área da dermocosmética com o objectivo de conquistar resultados cada vez mais eficazes para atrasar o envelhecimento inevitável da pele.

O espaço é o de um antigo armazém, em Marvila, Lisboa, as cadeiras negras estão viradas para uma tela branca onde são projectados nomes de plantas, de princípios activos e resultados de estudos clínicos, entre esquemas que nos lembram as aulas de biologia e de química. As palavras que as investigadoras debitam, num inglês com sotaque francês, atestam que a cosmética é um negócio fundamentado na investigação científica e que esta não pára porque não foi ainda descoberto o segredo para a pele não envelhecer, mas a evolução continua e essa tem um custo — os clientes pagam-na porque se reflecte nos preços dos produtos que chegam às prateleiras de farmácias, perfumarias e grandes armazéns a prometer, através da publicidade a algumas marcas, uma pele jovem por muito mais tempo.