CP lança passaporte infantil e oferece visita à cabine do maquinista no Alfa Pendular

Crianças até aos 12 anos ganham uma experiência a bordo do Alfa depois de carimbarem o passaporte com dez viagens em comboios não suburbanos.

O passaporte infantil da CP, que é lançado este fim-de-semana em Santa Apolónia, é gratuito e pode ser levantado em qualquer bilheteira da empresa. Depois, acompanhada de um adulto, a criança tem de fazer dez viagens nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Inter-Regional ou Regional e carimbar o passaporte na bilheteira. Essas viagens podem ser grandes ou pequenas e realizar-se em qualquer tipo de comboio (não suburbano) desde o Minho ao Algarve, desde o rápido Alfa Pendular à mais remota automotora regional.

O que interessa, no final, são os dez carimbos a atestar os percursos efectuados para que a CP ofereça uma viagem à criança e outra a um adulto no Alfa Pendular. Com um brinde extra: ambos vão poder fazer uma visita à moderna cabine de condução do comboio Premium da CP, que circula a 220 km/h em alguns (poucos) troços e é uma maravilha da tecnologia ferroviária.

A empresa diz que quer “incentivar as crianças a viajar de comboio, promovendo desde cedo hábitos de mobilidade sustentável”, mas tem presente que não será só a criança, mas também o adulto, a adorar a experiência de ver desfilar a linha à sua frente na cabine do Alfa bem como a sua pendulação nas curvas (sim, é por isso que se chama Alfa Pendular).

De acordo com a CP, “cada página do passaporte apresenta uma curiosidade sobre os comboios e o transporte ferroviário, tornando cada viagem uma oportunidade de aprendizagem”. A transportadora diz ainda que “é fundamental sensibilizar os mais novos para a utilização do comboio como meio de transporte seguro e amigo do ambiente” porque viajar sobre carris contribui significativamente para a redução da pegada ecológica.

O objectivo não deixa, porém, de ser também comercial. A CP sabe que “ao incentivar a utilização do comboio desde cedo, estamos a construir uma base de clientes futuros que valoriza a segurança, a sustentabilidade e a eficiência do transporte ferroviário”.