Benoît Jacquot novamente acusado de violação, desta feita por Isild Le Besco

A actriz francesa Isild Le Besco revelou, numa entrevista publicada esta quarta-feira no diário gaulês Libération, que apresentou queixa contra o cineasta Benoît Jacquot por abuso sexual. A denúncia fala em violações alegadamente cometidas entre 1998 e 2007. Le Besco, que hoje tem 41 anos, era em 1998 uma jovem de 16.

Benoît Jacquot, 77 anos, é um dos nomes centrais do movimento #MeToo em França. Depois de, no início de Fevereiro deste ano, a actriz Judith Godrèche ter denunciado os abusos sexuais alegadamente sofridos às mãos do realizador, várias colegas de profissão fizeram o mesmo.

Jacquot e Godrèche (que também apresentou queixa contra outro realizador veterano, Jacques Doillon) iniciaram uma relação quando tinham 39 e 14 anos, respectivamente. A queixa que a actriz formalizou em Fevereiro na justiça francesa era de “violação com uso de violência de uma menor de 15 anos”, cometida por pessoa com autoridade. O realizador nega as acusações, argumentando ter sido “amoroso” o relacionamento de seis anos que os dois mantiveram. Recusa falar em pedofilia; diz-se apenas “responsável por ter caído no feitiço de uma jovem de idade não-canónica”.

Isild Le Besco, que entra em Sade, filme de Benoît Jacquot de 2000, também viveu com o realizador uma relação de vários anos, iniciada quando o realizador tinha 52 anos e ela 16. Em Fevereiro, pouco depois de Judith Godrèche se ter chegado à frente, ela já havia acusado o realizador de violência física e psicológica, num depoimento escrito enviado ao jornal Le Monde (Jacquot foi rápido a responder a essa acusação, e desmentiu qualquer violência física, alegando inclusivamente que Le Besco o censurava por não querer ter filhos dela).

Já nas últimas semanas, a actriz acusou-o, na sua autobiografia, de a ter violado, numa altura em que ela ainda seria uma pessoa menor de idade. Até ao início deste mês, Le Besco dizia que não estava pronta para apresentar queixa.