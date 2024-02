Actriz Judith Godrèche faz queixa do cineasta Benoît Jacquot por violação aos 14 anos

Crime pode já ter prescrito. O realizador, que tinha 39 anos quando se envolveu com actriz, diz-se “responsável por ter caído no feitiço de uma jovem de idade não-canónica”.

Um novo capítulo se abre no turbulento processo #MeToo em França na sequência das acusações de Judith Godrèche contra Benoît Jacquot. A actriz revelou esta quarta-feira no diário Le Monde ter formalizado uma queixa na justiça contra o realizador, com quem iniciou uma relação quando tinha 14 anos e ele 39. A acusação é de “violação com uso de violência de uma menor de 15 anos”, cometida por pessoa com autoridade.