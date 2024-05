Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi casaram-se em cerimónia “familiar”

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi já estão casados. A notícia foi confirmada por Jon Bon Jovi, no início desta semana, numa entrevista ao programa The One Show da BBC. “Eles estão óptimos. Foi absolutamente fantástico”, confirmou o cantor.

No passado fim-de-semana, os sites de celebridades tinham noticiado o enlace da actriz de Stranger Things com Jake Bongiovi, um dos quatro filhos de Jon Bon Jovi e Dorothea Bongiovi. Agora, o cantor confirmou as notícias, com um sorriso de orgulho no rosto. “Foi um casamento familiar muito pequeno, a noiva estava linda e o Jake está muito feliz. É verdade”, detalhou.

De acordo com o jornal The Sun, terão estado na pequena cerimónia familiar os pais dos noivos, Bon Jovi e Dorothea, bem como os pais de Millie Bobby Brown, Kelly e Robert Brown, ingleses a viver em Espanha, onde a actriz nasceu.

Love is in the air! ????



Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown ?? #TheOneShow ?? https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 28, 2024

Não se sabe onde terá acontecido o casamento, mas Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi foram vistos às compras nos Hamptons, uma estância balnear de luxo, perto de Nova Iorque, na passada sexta-feira.

O casal estará a planear uma cerimónia maior de casamento para o final de este ano. O actor Matthew Modine, que, em Stranger Things, interpretava Martin Brenner, o cientista que é uma espécie de figura paternal para Eleven (ou Jane), a personagem de Bobby Brown, já tinha revelado que será ele o celebrante do casamento. “Tenho uma daquelas licenças para casar pessoas, e a Millie achou que seria óptimo, e depois o Jake concordou que seria uma óptima ideia”, contou, em Março, sem revelar quando seria a cerimónia.

Para já, nenhum dos noivos reagiu à novidade do casamento através das redes sociais. Millie Bobby Brown, de 20 anos, e Jake Bongiovi, de 22, anunciaram o noivado em Abril do ano passado, dois anos e meio depois de começarem a namorar. A actriz escolheu para legenda do anúncio uma adaptação de um verso do tema Lover de Taylor Swift: “Já te amo há três Verões, querido, quero-os a todos.” Já Jake publicou duas imagens com a namorada, resumindo a legenda a um “para sempre”.

A actriz contou, mais tarde, que o namorado a pediu em casamento enquanto estava a mergulhar ─ um dos passatempos favoritos de ambos. “Ele deu-me uma concha e, quando a virei, era um anel.” Como estavam a alguma profundidade, Millie só conseguiu acenar um “ok” com a mão para aceitar o pedido. “Ele pôs o anel na minha mão e quando lhe mostrei, o anel cai do meu dedo e desapareceu tão depressa que parecia um filme”, relatou, com humor, no The Tonight Show de Jimmy Fallon. Felizmente, a jóia, que pertencia à mãe de Millie Bobby Brown, foi recuperada e tudo terminou bem.

Jake Bongiovi é um dos quatro filhos de Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley e será um dos protagonistas de Rockbottom, que vai contar a história da banda CougarSnake, nos anos 1980. Já Millie Bobby Brown estreou-se em Stranger Things quando tinha apenas 12 anos. Além de actriz, é também produtora, escritora e empresária ─ tem uma linha de cosmética, a Florence by Mills. Com 14 anos, tornou-se a mais jovem celebridade a assumir o papel de embaixadora da Boa Vontade da UNICEF.