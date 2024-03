Matthew Modine de Stranger Things vai celebrar o casamento de Millie Bobby Brown

Em Stranger Things, Matthew Modine e Millie Bobby Brown são “quase” pai e filha. Na vida real, será Modine a celebrar o casamento da jovem actriz, que se vai casar neste ano com Jake Bongiovi, o filho de Jon Bon Jovi. O actor confessou que até já escreveu os votos que dirá ao casal durante a celebração, sem revelar, contudo, a data do casamento.

“Tenho uma daquelas licenças para casar pessoas, e a Millie achou que seria óptimo, e depois o Jake concordou que seria uma óptima ideia”, contou Matthew Modine ao programa Acess Daily, da NBC. Na série de sucesso da Netflix, o actor dá vida a Martin Brenner, o cientista que é uma espécie de figura paternal para Eleven (ou Jane), a personagem de Bobby Brown.

Matthew Modine detalhou já ter escrito os votos para cerimónia. “Adoraram que tivesse escrito para darem as mãos, enquanto se tornam marido e mulher.” Este será apenas o segundo casamento que o actor de 65 anos vai celebrar. “É uma coisa tão bonita poder unir duas pessoas no santo matrimónio.”

Foto Millie Bobby Brown e Matthew Modine DR

Millie Bobby Brown, de 20 anos, e Jake Bongiovi, de 21, anunciaram o noivado em Abril do ano passado, dois anos e meio depois de começarem a namorar. A actriz escolheu para legenda do anúncio uma adaptação de um verso do tema Lover de Taylor Swift: “Já te amo há três Verões, querido, quero-os a todos.” Já Jake publicou duas imagens com a namorada, resumindo a legenda a um “para sempre”.

Em Fevereiro, a actriz detalhou que o namorado a pediu em casamento enquanto estavam a mergulhar — o gosto em comum aproximou-os no início da relação. “Ele deu-me uma concha e, quando a virei, era um anel.” Como estavam a alguma profundidade, Millie só conseguiu acenar um “ok” com a mão para aceitar o pedido. “Ele pôs o anel na minha mão e quando lhe mostrei, o anel cai do meu dedo e desapareceu tão depressa que parecia um filme”, relatou, com humor, no The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Felizmente, o noivo conseguiu recuperar a jóia e assim que chegaram à superfície, ajoelhou-se e fez novamente o pedido com o anel que pertencia à mãe de Millie Bobby Brown. O também actor Jake Bongiovi é um dos quatro filhos de Jon Bon Jovi e Dorothea Hurley e será um dos protagonistas de Rockbottom, que vai contar a história da banda CougarSnake, nos anos 1980.

Já Millie Bobby Brown — natural de Marbella, Espanha, mas filha de pais ingleses — conta com uma longa carreira, apesar de só ter 20 anos. Estreou-se em Stranger Things quando tinha apenas 12 anos. Hoje, além de actriz, é produtora, escritora e empresária — dona da linha de cosmética Florence by Mills. Aos 14 anos, tornou-se a mais jovem celebridade a assumir o papel de Embaixadora da Boa Vontade da UNICEF.