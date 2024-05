Albuquerque garante apoio parlamentar do CDS e vai formar governo

Representante da República vai indigitar Miguel Albuquerque como presidente do governo da Madeira. Com um acordo com o CDS-PP, PSD vai governar em minoria. Chega admite viabilizar medida a medida.

Apesar da aliança entre o PS e JPP, Miguel Albuquerque conseguiu recuperar o apoio parlamentar do antigo parceiro CDS-PP e foi convidado para formar governo. Um acordo que permitiu ao PSD chegar à audiência com o representante da República com mais um deputado do que a frente formada entre socialistas e JPP. Além do CDS-PP, para governar a Madeira, o PSD deverá fazer-se valer da abertura do Chega para viabilizar orçamentos e analisar diploma a diploma, tal como acontece nos Açores. Albuquerque é indigitado presidente do executivo regional já esta quarta-feira, numa cerimónia às 12h no Palácio de São Lourenço.