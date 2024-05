PS e JPP vão propor governo conjunto na Madeira e recusam viabilizar PSD

Com mais um deputado do que o PSD — que venceu as eleições regionais da Madeira este domingo —, o PS e o Juntos Pelo Povo (JPP) vão propor uma solução governativa ao representante da República no arquipélago e recusam viabilizar um governo apresentado pelos sociais-democratas.

A decisão foi divulgada esta segunda-feira numa conferência de imprensa conjunta, no Funchal, entre o líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, e o líder do JPP, Élvio Sousa. "Com o objectivo de promover uma solução de governo estável, mas também responsável e que dê confiança aos madeirenses e porto-santenses, o PS e o JPP chegaram a um compromisso conjunto", declarou o socialista.

Lembrando que os dois partidos "tiveram mais votos e deputados do que o PSD" — 20 deputados (11 do PS e nove do JPP), o que corresponde a mais um do que os sociais-democratas —, Cafôfo anunciou que formalizaram uma "declaração de princípios para encetar um diálogo com os partidos com representação parlamentar eleitos, à excepção do PSD e do Chega, para constituir um apoio parlamentar mais robusto".

O PS e o JPP acordaram ainda "não viabilizar qualquer solução governativa apresentada pelo PSD" e "apresentar uma solução de governo conjunta que permita nomear um governo regional". Assim como "tomar posse perante a assembleia legislativa" da Madeira e "apresentar um programa de governo".

Paulo Cafôfo já tinha anunciado este domingo, após serem conhecidos os resultados eleitorais, que iria procurar apresentar uma alternativa governativa. "Pela primeira vez, temos a possibilidade de construir, através de acordos partidários, um novo governo para a Madeira sem o PSD, um governo com estabilidade e de estabilidade", disse, na altura.

Os partidos vão ser ouvidos pelo representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, esta terça-feira.