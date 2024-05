PSD e CDS falaram sobre presidência do parlamento regional. Ireneu Barreto ouve partidos

Líder dos centristas madeirenses confirma ter conversado com Miguel Albuquerque sobre presidência do parlamento regional, afastou qualquer coligação de governo e notou que CDS voltou a ser decisivo.

Os líderes regionais do PSD e do CDS-PP reuniram-se na manhã desta terça-feira na Quinta Vigia, no Funchal, encontro que antecedeu as audiências dos partidos com o representante da República na Madeira, disse à Lusa fonte social-democrata.

Segundo a mesma fonte, o líder do CDS-Madeira, José Manuel Rodrigues, deslocou-se à residência oficial do presidente do Governo Regional ainda antes de ser recebido pelo representante da República na Madeira, Ireneu Barreto, pelas 12h.

O líder do CDS-PP-Madeira confirmou entretanto ter conversado com o PS e com o PSD sobre a presidência do parlamento regional e salientou que o partido volta a ser "decisivo" na vida política da região. "Eu confirmo que houve conversações quer com o líder do PS ontem [segunda-feira], quer com o líder do PSD hoje [terça-feira] sobre a presidência do parlamento", disse, esclarecendo que ainda não tomou uma decisão, mas que o partido continua "a conversar, agora com o PSD".

"Pelos vistos o CDS volta a ser decisivo na vida política da Madeira e isso só me pode agradar", declarou, para logo reforçar: "Houve muita gente que vaticinou o desaparecimento do CDS. Afinal, o CDS está no centro da decisão de a Madeira ter ou não um governo credível e um orçamento exequível."

"Eu acho que nós temos que garantir que quem vier a formar o Governo da Madeira tem que ter o mínimo de estabilidade política e de credibilidade. A solução apresentada ontem pelo PS e pelo JPP não nos parece ir neste caminho", declarou. José Manuel Rodrigues disse, no entanto, que a porta "está entreaberta com todos os partidos políticos".

"No actual cenário político, com o actual quadro parlamentar, todos os partidos têm que falar com todos os partidos, porque cada deputado vai ter um peso muito próprio nas decisões que vierem a ser tomadas, quer na aprovação do Programa do Governo, quer na aprovação do Orçamento, quer depois na restante legislação ao longo dos anos", sublinhou.

O líder centrista revelou ter dito ao representante da República que o partido não fará coligação de governo com nenhum partido, estando, no entanto, disponível para entendimentos parlamentares para viabilizar um executivo e aprovar um Orçamento. "Precisamos de normalizar rapidamente a vida política regional na Madeira e criar as condições de estabilidade e de governabilidade", explicou, acrescentando que o CDS-PP "será sempre um factor de estabilidade, de responsabilidade e de credibilidade", sobretudo atendendo à "fase difícil" que atravessa a região.

Nas eleições legislativa regionais de domingo, o PSD de Miguel Albuquerque (presidente do executivo madeirense desde 2015) voltou a vencer e elegeu 19 deputados, ficando a cinco parlamentares da maioria absoluta. O CDS-PP elegeu dois parlamentares.

Ao contrário do que aconteceu nestas eleições, nas regionais de Setembro de 2023 PSD e CDS-PP concorreram coligados. A coligação ficou a um deputado da maioria absoluta, com o PSD a ocupar 20 lugares no hemiciclo e o CDS-PP três assentos.

Após a crise política desencadeada depois de Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido num processo que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, o PSD rompeu a coligação.

Na noite eleitoral, o líder social-democrata madeirense assegurou estar disponível para negociar com todas as forças políticas para formar governo.

Já na segunda-feira, o PS, que manteve o grupo parlamentar de 11 deputados, e o Juntos Pelo Povo (JPP), que viu a sua representação aumentar de cinco para nove elementos, anunciaram um entendimento conjunto para construir uma alternativa e afastar o PSD da governação.

Juntos, PS e JPP têm 20 deputados, mais um que o PSD sozinho. Em conjunto, PSD e CDS-PP ficam com 21 parlamentares.

O representante da República, Ireneu Barreto, está esta terça-feira a ouvir os sete partidos com representação parlamentar, após as eleições de domingo, por ordem crescente de votação: PAN (um deputado), IL (um), CDS-PP (dois), Chega (quatro), JPP (nove), PS (11) e PSD (19).

Segundo uma nota divulgada na segunda-feira, o objectivo dos encontros é reunir "as condições formais e políticas" para "proceder à nomeação do presidente do XV Governo Regional".

As eleições antecipadas na Madeira ocorreram oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em Janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.

PAN e IL já foram ouvidos

A porta-voz do PAN-Madeira e deputada eleita nas regionais de domingo, Mónica Freitas, indicou que, para já, não vai tomar nenhuma decisão sobre possíveis alternativas de governo, salientando que agora o partido não é decisivo.

"Neste momento, vamos aguardar pelas soluções e pelas alternativas. Não vamos tomar nenhuma decisão, nem vou estar aqui a tomar decisões sem falar com a comissão política regional, sem falar com a comissão política nacional e sem sequer ter cenários concretos em cima da mesa. Neste momento, são hipóteses", disse.

A deputada do Pessoas Animais Natureza disse ter sido surpreendida pela conferência de imprensa do PS-Madeira e do JPP realizada na segunda-feira. "Esta é uma questão muito recente, a conferência de imprensa foi feita ontem [segunda-feira] às oito de noite, nós reunimos com o representante da República hoje às 10 da manhã", afirmou, salientando que, neste momento, "o ónus não está no PAN", sobretudo se o PSD e o CDS-PP chegarem a entendimento.

"Não somos nós aqui o partido decisivo para qualquer uma das alternativas que se venha apresentar", reforçou, sublinhando que o acordo entre o PS e o JPP decorre do funcionamento da democracia.

Mónica Freitas considerou também ser necessário "saber ler os resultados" das eleições, que deram a vitória ao PSD, mas sem maioria absoluta. "É preciso de facto fazer essa leitura por parte de todos os partidos que estão disponíveis para acordos e perceber se, de facto, a população se sente confortável em ter agora um governo em que esteja Paulo Cafôfo [líder do PS-Madeira] à frente", afirmou.

Já o líder da Iniciativa Liberal na Madeira voltou a rejeitar um acordo com "socialistas, populistas" ou com o líder do PSD-Madeira, mas reiterou estar disponível para caso a caso discutir propostas para o desenvolvimento da região. "Não contem connosco para qualquer tipo de solução que englobe socialistas, populistas e Miguel Albuquerque", afirmou Nuno Morna, em declarações aos jornalistas no final de um encontro com o representante da República na Madeira.

Reiterando que a IL continua "equidistante em relação a todas as forças políticas que podem criar governo", Nuno Morna voltou também a lembrar que os liberais sempre se declararam disponíveis para "caso a caso, ponto a ponto, decreto a decreto, orçamento a orçamento" discutirem propostas que possam "fazer com que a Madeira tenha um maior desenvolvimento do que aquilo que tem".

Quanto à possibilidade de a IL votar o programa e Orçamento de um executivo liderado por Miguel Albuquerque, Nuno Morna argumentou que o líder do PSD-Madeira "não é o Governo, o Governo é a estrutura que vai governar a Madeira".

"Neste caso temos de ponderar se as medidas apresentadas, caso a caso, ponto a ponto, vão ao acordo com aquilo que é a nossa maneira de pensar. Não são os protagonistas, são as medidas" e os diplomas legislativos, incluindo os orçamentos e programas de governo, que estão em causa, sublinhou.